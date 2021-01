Probabili formazioni Sampdoria-Udinese: Keita in attacco con Quagliarella

La Sampdoria sfida in campionato l’Udinese. I friulani si sistemeranno con un 3-5-1-1 con Pereyra a supporto di Lasagna.

Entrambe reduci da sconfitte, ed si affrontano al Ferraris nel diciottesimo turno di con lo stesso obiettivo: cercare quel risultato che possa consentire loro di ripartire.

I blucerchiati, 20 punti messi in cascina di 17 partite, nell’ultimo turno di campionato sono stati sconfitti dallo nel derby, mentre i friulani, 16 punti in altrettante partite giocate, nella loro ultima uscita sono stati superati in extremis da in casa.

Claudio Ranieri disegnerà la sua squadra con un 4-4-2 nel quale saranno Bereszynski, Yoshida, Colley ed Augello a completare la linea difensiva davanti ad Audero.

A centrocampo, Candreva e Damsgaard saranno chiamati a spingere sugli esterni, mentre in mediana toccherà a Thorsby ed Ekdal. In attacco toccherà alla coppia Keita-Quagliarella.

Sarà il 3-5-1-1 il modulo scelto invece da Luca Gotti. Il tecnico bianconero, davanti a Musso, schiererà un terzetto difensivo composto da Becao, Bonifazi e Samir.

A centrocampo, De Paul, Arslan e Mandragora formeranno il trio di mediana, mentre Stryger Larsen e Zeegelaar si sistemeranno sulle fasce di destra e sinistra. In avanti, a supporto dell’unica punta Lasagna, ci sarà Pereyra in veste di trequartista.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SAMPDORIA-UDINESE

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Keita, Quagliarella.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna.