Probabili formazioni Sampdoria-Milan: Tonali torna titolare

I rossoneri devono rispondere a Inter e Juventus sul campo della Samp. Ancora senza Ibra, Rebic punta e Brahim a supporto. Ranieri lancia Gabbiadini.

Dopo le vittorie di e , tocca al rispondere. La capolista della 2020/21 è di scena a Marassi, in casa della , nel posticipo serale della domenica di Serie A. I rossoneri, ancora imbattuti cercano l'ottavo successo in 10 gare.

La squadra di Pioli viene da una vittoria in rimonta in contro il , dopo aver battuto la una settimana fa. La Sampdoria, invece, è reduce da un mese di novembre piuttosto complicato, senza vittorie tra campionato e Coppa .

Ranieri spera di strappare uno scalpo di lusso per poter cambiare marcia. Ha tutta la rosa a disposizione, eccezion fatta per Keita, ancora in fase di recupero. In attacco il partner di Quagliarella dovrebbe essere Manolo Gabbiadini, favorito su Gaston Ramirez.

Altre squadre

Non sono previste novità tra difesa e centrocampo: linea davanti ad Audero con Bereszynski, Yoshida, Tonelli e Auugello, mentre a centrocampo Candreva e Jankto occuperanno le corsie e Thorsby ed Ekdal la zona mediana. Spingono Adrien Silva e Askildsen.

Tre assenze e un dubbio nel Milan: danno forfait Ibrahimovic, Kjaer e Leao, mentre l'interrogativo riguarda la fascia sinistra dell'attacco, dove al momento Brahim Diaz sembra favorito su Hauge. Il resto dell'attacco è scolpito, con Saelemaekers a destra, Calhanoglu sulla trequarti e Rebic da prima punta.

A centrocampo si va verso la conferma di Sandro Tonali dal primo minuto insieme a Kessié, con Bennacer verso la panchina. Linea di difesa con il giovane Gabbia per la prima volta in stagione titolare con Romagnoli. Sugli esterni non ci sono dubbi: Calabria da un lato, Theo Hernandez dall'altro. Gigio Donnarumma tra i pali.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SAMPDORIA-MILAN

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.