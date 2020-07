Probabili formazioni Sampdoria-Milan: Ibrahimovic guida l'assalto al 5° posto

Il Milan deve vincere a Genova contro la Sampdoria per non dire matematicamente addio al quinto posto: Pioli punta sulla classe di Ibrahimovic.

La matematica non è mai stata un'opinione, a maggior ragione ora per il che non può più fare calcoli: il quinto posto finale sarebbe manna dal cielo perché consentirebbe di evitare i preliminari di , prospettiva ad oggi più che probabile considerando che alla basterà vincere sul campo del già salvo per chiudere anzitempo la pratica.

Qualora però i giallorossi non dovessero svolgere il proprio compito nel migliore dei modi, i rossoneri dovrebbero approfittarne con un successo a Genova contro la che riaprirebbe ogni discorso, in virtù del difficile impegno della 'Lupa' che all'ultimo turno affronterà la all'Allianz Stadium dove Dzeko e compagni non hanno mai fatto bottino pieno.

Qualche altra flebile speranza di fare uno sgambetto alla Roma esiste, anche se Pioli sembra aver accettato l'eventualità di compiere un percorso più lungo in Europa che comunque non cambierebbe la data d'inizio della prossima stagione con il raduno.

"Dobbiamo crederci e fare più punti possibili. Ci faremo trovare pronti in caso di preliminari ma la data del raduno resterebbe la stessa. Dovremmo giocare delle partite in più con una preparazione limitata, per me però giocare tanto vuol dire migliorare".

Il tecnico rossonero è pronto ad affidarsi come sempre ad Ibrahimovic che potrebbe rimanere un altro anno a Milano dopo aver preso atto del rinnovo del contratto del condottiero: alle spalle dello svedese il trio di trequartisti composto da Saelemaekers (favorito su Bonaventura), Calhanoglu e Rebic. Bennacer ed Hernandez tornano dopo aver scontato il turno di squalifica, Gabbia confermato al centro della difesa per far fronte all'assenza forzata di Romagnoli.

Ranieri dovrebbe convocare gli acciaccati Ramirez e Gabbiadini che comunque partirebbero dalla panchina: coppia d'attacco inedita con La Gumina in tandem con Quagliarella. A centrocampo spazio per l'ex Bertolacci, out in quattro: Ekdal, Bereszyński, Chabot e Bonazzoli.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SAMPDORIA-MILAN:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Tonelli, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Linetty, Bertolacci, Jankto; La Gumina, Quagliarella.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.