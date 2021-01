Probabili formazioni Sampdoria-Inter: Sanchez per Lukaku, gioca Keita Balde

Inter a Genova con Lukaku, che però andrà in panchina: spazio per Sanchez, favorito su Perisic. Sampdoria con l'ex Keita Balde, torna Bereszynski.

Prosegue l'entusiasmante testa a testa tutto milanese in vetta alla classifica: sul collo del c'è il fiato dell' , distante solo un punto e speranzosa nel sorpasso già in questa giornata.

I nerazzurri sperano in un passo falso dei rossoneri contro la ma, al contempo, devono fare bottino pieno su un campo non facile: a Marassi, nela tana della di Claudio Ranieri.

La vigiilia del match, in casa nerazzurra, è stata caratterizzata dal rebus relativo alle condizioni di Romelu Lukaku, uscito acciaccato domenica contro il : per il belga nessuna lesione, ma non verrà comunque rischiato e si accomoderà in panchina.

Il candidato principale per sostituirlo è Alexis Sanchez, a sua volta reduce da problemi fisici: il cileno è in vantaggio su Perisic per affiancare Lautaro, protagonista con la tripletta ai calabresi nell'ultimo turno che gli ha regalato un avvio di 2021 da sogno.

Hakimi confermato sulla fascia destra, a sinistra potrebbe essere il turno di Darmian. Panchina per Vidal: Gagliardini verso una maglia da titolare con gli intoccabili Barella e Brozovic in mediana. In difesa e tra i pali nessuna sorpresa, col trio Skriniar-De Vrij-Bastoni a protezione di Handanovic.

Sampdoria senza lo squalificato Ekdal a centrocampo: spazio per Adrien Silva e per due ex dal dente avvelenato come Candreva e Keita Balde, col senegalese a formare il tandem offensivo con Quagliarella (per il quale non è però da escludere un'eventuale esclusione dall'11 di partenza per tirare il fiato). Bereszynski c'è, ancora out Gabbiadini.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SAMPDORIA-INTER

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Keita Balde, Quagliarella. All. Ranieri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Darmian; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Conte.