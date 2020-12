Probabili formazioni Sampdoria-Crotone: Quagliarella insidiato da La Gumina

Dopo la vittoria contro il Verona, Ranieri aspetta nuove risposte positive contro il Crotone. Dubbio Riviere per Stroppa, così come Quagliarella.

La di Claudio Ranieri, nonostante arrivasse da un periodo altalenante, contro il Verona ha dato un grande segnale ai propri tifosi. Il nelle ultime due partite arriva dalla vittoria contro lo e dal pareggio comunque ottimo contro l'Udinese .

I blucerchiati adesso navigano a metà classifica , mentre i calabresi nonostante le ultime due uscite interessanti, si trovano ancora a dover condividere l'ultima posizione della graduatoria insieme al a quota 6 punti.

Il Crotone ha vinto il 50% delle gare di disputate contro la Sampdoria (2V, 1N, 1P), ma ha perso per 5-0 l’ultimo match al Ferraris di Genova contro i blucerchiati (peggior sconfitta della sua storia nel massimo campionato).

La Sampdoria ha vinto solo tre delle ultime 10 sfide di Serie A contro neopromosse (3N, 4P) e ha sempre subito gol negli ultimi 11 confronti nella competizione con avversarie provenienti dal torneo cadetto (18 reti nel parziale).

É da luglio contro la che la Sampdoria non riesce a vincere un match di Serie A contro una squadra che inizia la giornata da una posizione inferiore in classifica (tre pareggi e tre sconfitte nelle ultime sei).

Claudio Ranieri vorrebbe schierare Quagliarella in attacco, ma è insidiato da La Gumina. Alle sue spalle Verre sembra in pole rispetto a Ramirez . Candreva è stato convocato, ma andrà in panchina a favore di Damsgaard .

Difesa praticamente scolpita, con Tonelli e Colley a proteggere Audero , mentre la coppia Augello - Ferrari si occuperà di presidiare le fasce.

Stroppa ha un solo grande dubbio di formazione: se Riviere riuscità ad esserci, Messias scalerebbe a centrocampo, con il francese che farebbe coppia con Simy . Al momento perà è più probabile la presenza a centrocampo di Molina , Petriccione ed Eduardo , con Riviere inizialmente in panca.

Pedro Pereira e Reca non si toccano sulle fasce, in difesa invece torna a giocare Magallan dal primo minuto, in compagnia di Luperto e Marrone .

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-CROTONE

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; A. Ferrari, Tonelli, Colley, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Verre; Quagliarella.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; P. Pereira, Molina, Petriccione, Eduardo, Reca; Messias, Simy.