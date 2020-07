Probabili formazioni Roma-Verona: Fonseca rilancia la difesa a tre, Pellegrini in panchina

I giallorossi senza più le ali affrontano il Verona in casa: Cristante ancora nella difesa a tre. Juric punta ancora su Di Carmine davanti.

La è in ripresa e dopo aver battuto Parrma e cerca la terza in fila con il . All'Olimpico la squadra di Paulo Fonseca difende il quinto posto dal ritorno di e , che si sono avvicinate dopo le tre sconfitte in fila dei giallorossi, compresi i due scontri diretti.

Passaggio chiave nel ritorno ai successi è stata anche la difesa a tre varata dal tecnico portoghese. L'esperimento rodato contro il Napoli ha dato i suoi frutti alla lunga. Anche a costo di fare alcune rinunce, come ad esempio le ali, finite tutte ai margini per svariati motivi - Under, Perotti, Kluivert - oppure Lorenzo Pellegrini, che stasera potrebbe accomodarsi in panchina.

L'articolo prosegue qui sotto

A supporto del rientrante Edin Dzeko ci saranno infatti Carles Pérez e Mkhitaryan, con Zaniolo ancora pronto a uscire dalla panchina, non ancora per una maglia dal 1'. Diawara e Veretout coppia mediana, con Cristante che sarà arretrato ancora in difesa insieme a Mancini e Ibanez. Sugli esterni Zappacosta e Spinazzola potrebbero riprendere i posti di Bruno Peres e Kolarov.

Altre squadre

Il Verona risponde con il classico 3-4-2-1, senza particolari sorprese annunciate. Silvestri tra i pali e la difesa a tre con Rrahmani, Günter e Kumbulla. Faraoni e Lazovic sulle fasce, Amrabat e Veloso in mezzo. In avanti Di Carmine più di Stepinski, con Pessina e Zaccagni a supporto.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-VERONA

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Zappacosta, Veretout, Diawara, Spinazzola; Carles Pérez, Mkhitaryan; Dzeko.