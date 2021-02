Probabili formazioni Roma-Udinese: Fonseca punta ancora su Mayoral

Lo spagnolo parte ancora dal primo minuto con Dzeko dalla panchina. L'Udinese ritrova De Paul, ma perde Pereyra.

Dopo aver incassato la sconfitta contro la Juventus, la Roma riparte dalla sfida interna contro l'Udinese. Alla ricerca dei tre punti che possano valere nuovamente un posto tra le prime quattro, sfruttando anche il calendario complicato delle dirette rivali.

Segui Roma-Udinese in diretta streaming su DAZN

Nella giornata di Napoli-Juventus e Inter-Lazio, i giallorossi affrontano un avversario sì in forma, ma alla portata della squadra di Paulo Fonseca, che quest'anno raramente ha deluso contro le piccole.

Per avere la meglio sui friulani, il tecnico portoghese punterà ancora su Borja Mayoral in attacco, con Dzeko pronto a partire dalla panchina. Insieme a lui Pellegrini e Mkhitaryan, con Pedro come alternativa a gara in corso.

A centrocampo Veretout con Villar, mentre Karsdorp e Spinazzola occupano le corsie esterne. Al centro della difesa Cristante, con Ibanez e Mancini larghi. Pau Lopez tra i pali.

L'Udinese riparte dal 3-5-2 e ritrova De Paul dopo la squaliifica. Out Pereyra per problemi fisici. Walace e Arslan completano il trio mediano, con Zeegelaar e Stryger Larsen sulle corsie.

L'attacco con Deulofeu e Llorente potrebbe essere confermato, mentre in difesa con Nuytinck e Samir potrebbe esserci Bonifazi, con Becao dalla panchina.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Arslan, Zeegelaar; Deulofeu, Llorente.