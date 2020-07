Probabili formazioni Roma-Udinese: Dzeko out, gioca Kalinic

I giallorossi in corsa per la Champions attendono i friulani all'Olimpico. Fonseca perde Mancini e Juan Jesus, in difesa dentro Ibanez dal 1'.

La sconfitta contro il ha sgonfiato le speranze di della , ora a -9 dall' quarta in classifica. Il 29° turno, però, sorride alla squadra di Fonseca, che ha un turno sulla carta più facile. Mentre a Bergamo arriva il , all'Olimpico c'è l' .

Vietato sbagliare, comunque, i giallorossi, soprattutto dopo la débacle di San Siro di quattro giorni fa. In precedenza era arrivato un 2-1 contro la maturato solo grazie a una doppietta di Edin Dzeko. Contro i friulani la Roma vuole invertire il trend. Ma senza il bosniaco, che partirà inizialmente dalla panchina: in campo Kalinic dal 1' nel ruolo di centravanti.

Fonseca alla vigilia ha dato indicazioni importanti sulla formazione che intende schierare. In porta, intanto, Mirante e non Pau Lopez, che non ha ancora recuperato al 100%. Difesa con Bruno Peres e Kolarov sulle corsie, out Mancini per una gastroenterite e Juan Jesus (problema all'anca), dentro Ibanez accanto a Smalling - fresco di conferma fino a fine campionato.

A centrocampo Gonzalo Villar è in lizza per una maglia da titolare: per l'ex sarebbe la seconda in assoluto. Il ballottaggio con Diawara per affiancare Cristante è aperto. Squalificato Veretout, così come Pellegrini: Pastore agirà trequarista dietro Kalinic, salvo sorprese. Rebus fasce: Under "non è in condizione" mentre Mkhitaryan potrebbe essere risparmiato in vista del Napoli. Carles Perez e Kluivert si candidano a titolari. Zaniolo potrebbe tornare tra due settimane e festeggerà il compleanno seguendo la sfida dalla tribuna.

Nell'Udinese assenza pesantissima fino a fine stagione di Mandragora a causa della rottura del crociato. Il suo posto a centrocampo lo dovrebbe prendere Walace, anche se Jajalo cerca spazio. De Paul e Fofana, invece, non si toccano. Possibili cambi sulle fasce: Larsen a destra, Zeegelaar a sinistra, anche se Sema rimane un candidato. Difesa davanti a Musso con De Maio e Nuytinck larghi a fianco di Troost-Ekong. Davanti con Lasagna ci sarà Okaka.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-UDINESE

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Ibanez, Smalling, Kolarov; Cristante, Villar; Perez, Pastore, Kluivert; Kalinic.