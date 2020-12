Probabili formazioni Roma-Sassuolo: ballottaggio tra i pali giallorossi

Pau Lopez spinge per soffiare il posto a Mirante in porta. Duello Kumbulla-Juan Jesus per completare la difesa. Sassuolo senza Consigli e Caputo.

Dopo l'incidente di percorso di , la torna all'Olimpico per provare a tornare a fare punti. I giallorossi sfidano il nella decima giornata di , con l'obiettivo di non perdere terreno da e , entrambe vincenti nell'anticipo del sabato sera.

La squadra di De Zerbi finora ha fatto percorso netto in trasferta: 12 punti raccolti su 12, sui 18 totali collezionati in queste prime nove giornate di Serie A. Anche se viene dalla prima sconfitta, in casa contro l'Inter.

Le assenze stanno pesando, soprattutto quella di Caputo in avanti. Out anche Defrel, che sarebbe stato l'ex di turno. Nel 4-2-3-1 la punta dovrebbe essere Raspadori, anche se rimane in piedi l'ipotesi Djuricic falso nove, con l'inserimento di Traorè. Intoccabile Berardi a destra.

Centrocampo di tecnica e qualità con Maxime Lopez che affianca Locatelli, mentre in difesa, senza Chiriches, la coppa centrale sarà composta da Marlon e da Ferrari, con Rogerio a sinistra e uno tra Toljan, Müldür e Ayhan sulla corsia destra. Tra i pali forfait di Consigli per un problema intestinale: gioca Pegolo.

La Roma dovrà fare i conti con le assenze di Mancini e Smalling in difesa, di Veretout a centrocampo e Santon in fascia, più i soliti Zaniolo e Pastore. Il primo ballottaggio, però, è tra i pali: Mirante è apparso incerto a Napoli e potrebbe cedere il suo posto a Pau Lopez, finora titolare solo in .

In difesa dubbio tra Juan Jesus e Kumbulla, appena rientrato dopo il Covid-19, per affiancare Ibanez e Cristante. Favorito l'ex . Karsdorp e Spinazzola esterni, in mezzo con Pellegrini più Diawara di Villar. Le certezze sono tutte in avanti. Pedro e Mkhitaryan completano il tridente con Edin Dzeko, che vuole tornare a pieno regime.

Le probabili formazioni di Roma-Sassuolo

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Diawara, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.