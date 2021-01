Probabili formazioni Roma-Sampdoria: Bruno Peres pronto

Nella Roma out Mirante, Spinazzola e Pedro, dentro Villar e Pau Lopez. Sampdoria con Verre, Yoshida titolare in difesa.

Gara nella gara per Claudio Ranieri, quella che aprirà il 2021. La , infatti, fa visita alla per il primo turno del nuovo anno, a caccia di punti salvezza, così da puntare a qualcosa in più della stessa. Per i giallorossi invece obiettivo Champions, poi chissà.

Sono dieci i punti di distanza tra la Roma e la Sampdoria, con i capitolini attualmente terza forza del campionato alle spalle delle milanesi. I blucerchiati si trovano a 17, una buona partenza altalenante appena fuori la parte sinistra della classifica.

Senza Pedro, non convocato, Fonseca sceglie Pellegrini sulla trequarti insieme a Mkhitaryan, con Dzeko unica punta. Borja Mayoral in panchina, out invece Spinazzola, sostituito sulla fascia da Bruno Peres. Completano il centrocampo Villar, Veretout e Karsdorp, mentre davanti a Pau Lopez ci sarà il trio titolare Mancini-Smalling-Ibanez.

Altre squadre

Ranieri sceglie il 4-4-1-1 contro la sua vecchia squadra, Verre sarà la seconda punta a supporto di Quagliarella. Fuori Ramirez, come interni ci saranno Thorsby ed Ekdal. Candreva si riprende il posto da titolare sulla fascia alla pari di Jankto, tra i pali come al solito Audero. Im difesa Yoshida, Tonelli, Colley ed Augello.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre; Quagliarella.