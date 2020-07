Probabili formazioni Roma-Parma: Cristante nella difesa a tre

I giallorossi dopo tre amare sconfitte sfidano il Parma, che ha lo stesso score. Fonseca ridisegna la difesa a tre e rilancia Carles Pérez.

Tre sconfitte, tre prestazioni che lasciano preoccupazione per il presente e il futuro. Ora la vuole riprendere a vincere, rialzandosi e provando a riconquistare il quinto posto. I giallorossi ospitano il all'Olimpico: anche gli emiliani vengono da tre sconfitte, ma il loro obiettivo - la salvezza - l'hanno ormai già centrato.

Paulo Fonseca dovrebbe confermare la disposizione tattica vista contro il , con la difesa a tre. Solo che non avrà a disposizione Smalling per infortunio, al pari di Juan Jesus, Cetin e Santon. Il centrale lo farà dunque Cristante, come annunciato dal tecnico, con Ibanez e Mancini ai suoi lati. Verso la panchina Fazio, apparso in grande difficoltà.

Non dovrebbero esserci novità nel centrocampo a tre, con Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan ai lati di Veretout. Sulle fasce dovrebbero agire Spinazzola e Kolarov, con Carles Perez in vantaggio su Kluivert per giocare a fianco del totem Edin Dzeko.

Altre squadre

Il Parma deve sciogliere un ballottaggio per reparto. In difesa davanti a Sepe Laurini prova a togliere il posto a Darmian, mentre Gagliolo a sinistra sembra aver superato l’insidia Pezzella. Difesa completata dal duo centrale Iacoponi-Bruno Alves.

A centrocampo Hernani e Scozzarella a dare ordine, più Kurtic favorito su Kucka sul centro-sinistra. Tridente composto certamente da Kulusevski e Gervinho, più uno tra Cornelius e Caprari: il danese è favorito, ma l’ex di serata reclama il suo spazio.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-PARMA

ROMA (3-5-2): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Spinazzola, Lo. Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan, Kolarov; Carles Perez, Dzeko.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.