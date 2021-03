Probabili formazioni Roma-Napoli: Fonseca rilancia Dzeko, Gattuso punta su Mertens

La Roma vuole rifarsi dal brutto k.o. dell'andata contro il Napoli, a cui è rimasta la qualificazione alla prossima Champions come ultimo obiettivo.

Roma e Napoli sono attese da un match di fondamentale importanza, che può risultare decisivo per le speranze delle due formazioni di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. In classifica le due squadre sono appaiate a 50 punti, con i partenopei che hanno ancora una partita in meno.

La sfida d'andata è stata un vero e proprio monologo della squadra di Rino Gattuso, vittoriosa per 4-0. Azzurri in vantaggio nel primo tempo grazie al goal di Insigne e poi capaci di consolidare il punteggio nella ripresa, arrotondandolo con le reti di Fabian Ruiz, Mertens e Politano.

Diverse novità da parte di Fonseca, rispetto alla formazione mandata in campo in Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. La più importante riguarda Dzeko, favorito su Borja Mayoral per guidare un attacco completato da Pellegrini ed El Shaarawy .

In difesa torna Mancini, in un trio composto poi da Ibanez e Cristante. Confermata invece la linea di centrocampo, con Karsdorp e Spinazzola sulle corsie esterne mentre Villar e Diawara a dare qualità e quantità in mezzo.

Rientro importante per Gattuso, che può tornare a contare sull'ex Manolas, anche se il greco potrebbe partire dalla panchina in favore di Maksimovic, al fiancodi Koulibaly, con Hysaj e Mario Rui nel ruolo di terzini. La mediana sarà composta da Fabian Ruiz e Demme, con il trio Politano-Zielinski-Insigne alle spalle di Dries Mertens, favorito su Osimhen. Rientra tra i convocati anche Lozano.

Entrambe le squadre arrivano alla partita con assenze importanti. La Roma deve fare a meno di Bruno Peres, Mkhitaryan, Smalling, Veretout, Zaniolo e Juan Jesus. Il Napoli invece arriva allo stadio Olimpico senza Lobotka, Ghoulam e Petagna.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.