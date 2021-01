Probabili formazioni Roma-Inter: Lukaku e Dzeko tornano titolari

Dopo il turno di riposo nell'infrasettimanale, il belga e il bosniaco tornano a guidare i rispettivi attacchi nel big match di giornata.

Pranzo di gala all'Olimpico. La domenica della 17ª giornata della 2020/21 si apre con - , quella che a tutti gli effetti sembra già avere le caratteristiche di una sfida scudetto. Sia per chi guarda in alto sognante, sia per chi sente la pressione dopo una sconfitta.

I giallorossi puntano alla vittoria e all'aggancio al secondo posto, per mantenersi a -4 dal capolista e mantenere il distacco da un' tornata alla carica più forte che mai. Fonseca ha dichiarato che l'obiettivo rimane la , ma sognare non costa nulla. E crederci nemmeno.

Di fronte, però, avrà una squadra che deve dimostrare di aver digerito l'amara sconfitta di Marassi contro la . Soprattutto, che non può perdere altro terreno dal Milan dopo aver fallito l'occasione sorpasso quattro giorni fa. Di certo Antonio Conte può essere un po' più rasserenato dal fatto che Romelu Lukaku sia pronto a tornare titolare.

Con il belga, l'Inter cambia. Senza di lui, una vittoria in 5 partite stagionali. All'Olimpico farà coppia con Lautaro Martinez, con Hakimi e Young a dare supporto sulle corsie. Barella e Vidal ai lati di Brozovic in mezzo, Skriniar, de Vrij e Bastoni al centro della difesa davanti ad Handanovic.

Anche la Roma conta sul ritorno fondamentale di Edin Dzeko, che è stato tenuto a riposo a e oggi sarà riferimento nel 3-4-2-1 con Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan a dargli manforte. Villar più di Cristante a centrocampo con Veretout, Karsdorp e Spinazzola sulle fasce. Mancini, Smalling e Ibanez compongono il trio davanti a Pau Lopez.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-INTER

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.