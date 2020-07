Probabili formazioni Roma-Inter: Eriksen verso un'altra panchina

Il danese dovrebbe rimanere ancora fuori dall'undici titolare: ritorna Barella dall'infortunio. Fonseca verso la conferma di gran parte della squadra.

Vincere per non perdere il treno scudetto. Oppure vincere per entrare ancora più in corsa. - di domani sera dirà molto sulla corsa al titolo, ma l' prima dovrà fare il suo. Ovvero: vincere. Anche se si tratta di una partita decisamente complicata, all'Olimpico contro la ritrovata di Paulo Fonseca.

Entrambe le squadre hanno attraversato periodi di flessione prima di rilanciarsi con decisione verso i propri obiettivi. I giallorossi hanno vinto le ultime tre partite e puntano la quarta, mentre i nerazzurri contro e hanno ritrovato punti e fiducia che sembravano essere smarriti contro e .

Ciò che invece Conte non sembra ancora aver ritrovato è il miglior Christian Eriksen. Il danese sembra infatti destinato a tornare nuovamente in panchina, dopo aver giocato dal 1' con la SPAL. Sarebbe la quarta esclusione dall'undici titolare nelle ultime 6 partite. A centrocampo i favoriti sono Brozovic, Barella e Gagliardini, con Borja Valero outsider e l'ex più indietro.

Potrebbe non essere titolare nemmeno Romelu Lukaku, alle prese con problemi fisici da diversi giorni: possibile che dal primo minuto partano ancora Alexis Sanchez e Lautaro Martinez. Con loro l'Inter ha sempre vinto. Ballottaggio anche sulla fascia destra con Moses che insidia Candreva, mentre a sinistra c'è Young. Difesa davanti ad Handanovic scolpita: salvo sorprese, Skriniar e Bastoni affiancheranno De Vrij.

Paulo Fonseca potrebbe confermare il 90% della formazione che mercoledì ha battuto il Verona. Difesa dunque con il recuperato Ibanez insieme a Mancini e Kolarov, che fa il terzo di sinistra, con Spinazzola più alto a tutta fascia. A destra Bruno Peres favorito su Zappacosta.

L'unico grande dubbio sarebbe a centrocampo, con Cristante che insidia Diawara per affiancare Veretout. Il tridente, invece, non sembra in dubbio: Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan dietro il totem Edin Dzeko.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-INTER

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Cristante, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.