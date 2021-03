Probabili formazioni Roma-Genoa: Borja Mayoral unica punta

La Roma ospita il Genoa in un match del 26° turno di Serie A. Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti importanti.

Roma e Genoa si affrontano in un match valido per il ventiseiesimo turno di Serie A che mette in palio punti pesanti. Se infatti i giallorossi, che sono reduci dalla vittoria contro la Fiorentina, puntano a rientrare tra le prime quattro in classifica, i rossoblù, dopo il pareggio nel derby, sono alla ricerca di quel risultato che possa consentire loro di allontanarsi dalle zone pericolose.

Segui Roma-Genoa in diretta streaming su DAZN

Per l’occasione, Paulo Fonseca si affiderà al classico 3-4-2-1 nel quale non ci saranno lo squalificato Kumbulla, oltre agli infortunati Calafiori, Dzeko, Ibanez, Veretout e Zaniolo.

Davanti a Pau Lopez, saranno quindi Mancini, Cristante ed il rientrante Smalling a completare il pacchetto difensivo.

A centrocampo, Karsdorp e Spinazzola si sistemeranno sugli out di destra e sinistra, mente in mediana toccherà alla coppia Villar-Diawara. In attacco, a supporto dell’unica punta Borja Mayoral, ci saranno Lorenzo Pellegrini e Pedro, pronto a dare un turno di riposo a Mkhitaryan. Possibile anche l'inserimento di El Shaarawy, con l'arretramento di Pellegrini in mediana per Diawara.

Davide Ballardini risponderà con un 3-5-2 nel quale non ci sarà Perin: il portiere ha accusato problemi muscolari ed è stato lasciato fuori dai convocati. Tra i pali ci sarà uno tra Marrchetti (favorito) e Paleari. Fuori dai convocati anche Pandev, pure lui a causa di un fastidio muscolare.

In difesa ci sarà Masiello con Radovanovic e Criscito. Chiavi del centrocampo affidate a Rovella e non a Badelj, con Zajc e Strootman interni, mentre a presidiare gli esterni saranno Zappacosta e Czyborra. In attacco spazio alla coppia Destro-Shomurodov.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pedro, Lo. Pellegrini; B. Mayoral.

GENOA (3-5-2): Marchetti; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Rovella, Strootman, Czyborra; Destro, Shomurodov.