Probabili formazioni Roma-Fiorentina: Kouamé sfida Dzeko

La Roma deve consolidare il suo quinto posto e per farlo ha bisogno di una vittoria contro la Fiorentina. Formazione classica per Fonseca.

Terz'ultima giornata di per e , che si sfidano all'Olimpico in uno dei match più attesi della giornata. Il motivo? Una delle poche partite che mette in palio qualcosa a livello di obiettivi, ovvero il quinto posto combattuto dai giallorossi, valido per l'accesso diretto all' . La Roma dovrà rispondere alla vittoria del Napoli e al pareggio del .

Mentre la Fiorentina, dopo aver raggiunto i punti necessari alla salvezza, non ha più molto da chiedere al suo campionato, se non un finale dignitoso e positivo.

Le due squadre arrivano da due differenti risultati nella precedente giornata: la Roma ha asfaltato la con il punteggio tennistico di 6-1, mentre la Fiorentina ha fermato l' per 0-0 a San Siro.

Altre squadre

Per Paulo Fonseca scelte ormai chiare e consolidate a livello di formazione. Il 3-4-2-1 scoperto nella parte finale di stagione ormai non si tocca, così come i suoi interpreti, al netto degli indisponibili.

Pau Lopez in porta, con Smalling a guidare la difesa per l'infortunio di Ibanez. Mancini e Kolarov gli fanno da spalla. Bruno Peres confermatissimo sulla fascia destra, idem per Spinazzola su quella opposta. L'unico ballottaggio riguarda Diawara e Cristante, con il primo però in vantaggio.

In attacco Edin Dzeko verrà supportato da Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan. Nicolò Zaniolo si siederà ancora inizialmente in panchina. Chance di convocazione per Facio e Under, infine, che stanno recuperando dai rispettivi guai fisici.

Iachini schierato quasi a specchio con il suo classico 3-5-2- Ancora fuori Dragowski per gli ormai noti problemi alla schiena, c'è Terracciano. Difesa titolare, ma qualche novità a centrocampo: Lirola in vantaggio su Dalbert per giocare sulla fascia sinistra.

L'articolo prosegue qui sotto

Castrovilli squalificato a centrocampo, con Ghezzal che trova quindi posto. In attacco in vantaggio Kouamé su Cutrone, spalleggiato ovviamente da Ribery.

Le probabili formazioni di Roma-Fiorentina:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Duncan, Lirola; Kouamé, Ribery.