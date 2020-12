Probabili formazioni Roma-Cagliari: Pedro c'è

I giallorossi provano a ridurre la distanza dalla vetta di Serie A: fuori Spinazzola, giocherà Calafiori. Simeone ok.

Bagarre incredibile per lo Scudetto e la , nessuno può fermarsi. Deve provare a rialzarsi la dopo la batosta subita contro l' , così da rispondere ai successi delle altre contendenti. Di fronte il , nuovamente in lotta salvezza dopo la vittoria del .

Fonseca recupera Pedro, regolarmente al fianco di Mkhitaryan e dietro a Dzeko. Spinazzola è out, dentro Calafiori, con Bruno Peres ad occupare l'altra fascia. In mezzo c'è Villar insieme a Veretout, mentre in porta giocherà Pau Lopez, difeso da Mancini, Smalling e Kumbulla.

Nel Cagliari Simeone si riprende il posto da titolare, supportato da Sottil, Joao Pedro e Nandez. In mediana gli intoccabili Marin e Rog, con Godin in difesa insieme al recuperato Walukiewicz. Lykogiannis e Zappa i terzini, tra i pali spazio per Cragno. Panchina per Pavoletti.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Bruno Peres, Villar, Veretout, Calafiori; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone.