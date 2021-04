Probabili formazioni Roma-Bologna: Borja Mayoral titolare

Tra andata e ritorno di Europa League con l'Ajax, Roma impegnata all'Olimpico contro il Bologna: Borja Mayoral e Palacio titolari.

Archiviata la vittoria tutta grinta e carattere di Amsterdam, in attesa del return match di Europa League contro l'Ajax la Roma attende la visita del Bologna.

All'Olimpico, nel match domenicale delle 18 valido per la trentesima giornata di Serie A, i giallorossi puntano a restare aggrappati al treno per la Champions ma con sullo sfondo il secondo round dei quarti con gli olandesi.

Bologna che dal canto suo, a quota 34 punti in classifica, può dormire sonni abbastanza tranquilli in ottica salvezza e cerca gli ultimi punti che la separano dalla matematica permanenza in A.

Fonseca avvicenda Dzeko con Borja Mayoral, può far rifiatare Pedro scegliendo Carles Perez sulla trequarti e deve valutare l'impiego di Veretout (scalpita Diawara). Fazio nel cuore della difesa per sopperire all'emergenza infortuni.

Mihajlovic punta su Palacio terminale offensivo supportato da Skov Olsen, Soriano e Barrow, in mediana Svanberg più di Dominguez, De Silvestri terzino destro. Tra i pali Skorupski, guarito dal Covid.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.