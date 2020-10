Probabili formazioni Roma-Benevento: Pedro-Mkhitaryan a supporto di Dzeko

La Roma ospiterà il Benevento nell’ultima sfida della domenica di campionato. Fonseca punta ancora sul 3-4-2-1 con Dzeko unica punta.

Approfittare delle frenate di , , e e risalire in maniera importante la classifica. E’ questo il grande obiettivo con il quale la scenderà in campo nel match che chiuderà il programma domenicale del quarto turno del campionato di .

I giallorossi, che nelle prime tre uscite hanno inanellato una sconfitta (a tavolino contro il ), un pareggio ed una vittoria, all’Olimpico ospiteranno un che è viceversa già riuscito ad ottenere due successi e che sin qui ha patito un solo ko (quello interno contro l’Inter).

Per l’occasione, Paulo Fonseca dovrà certamente rinunciare ai vari Karsdorp, Smalling, Diawara, Pastore e Zaniolo, oltre che al giovane Calafiori, ed il suo 3-4-2-1 sembra quindi praticamente scolpito, con pochissimi ballottaggi ancora in corso.

Come confermato alla vigilia dal tecnico lusitano, tra i pali toccherà ancora a Mirante, che scenderà dunque in campo per la quarta volta consecutiva. Davanti a lui dovrebbe agire una linea difensiva completata da Mancini, Ibanez e Kumbulla.

A centrocampo, Santon è favorito su Bruno Peres per una maglia da titolare a destra, mentre sull’out opposto agirà Spinazzola. In mediana, al fianco di Veretout ci sarà uno tra Lorenzo Pellegrini (favorito) e Cristante. In attacco Dzeko agirà come di consueto da unica punta, a suo supporto ci saranno Pedro e Mkhitaryan.

Filippo Inzaghi risponderà con un 4-3-2-1 nel quale, davanti a Montipò, saranno Maggio (in vantaggio su Foulon), Glik, Caldirola e Letizia a formare la linea da destra a sinistra.

Chiavi del centrocampo affidate a Schiattarella, con Ionita e Dabo chiamati a completare la mediana, mentre in avanti è ballottaggio tra Lapadula e Sau. Alle spalle della punta centrale agiranno Iago Falque e Caprari a supporto.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-BENEVENTO

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; Iago Falque, Caprari; Lapadula.