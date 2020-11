Probabili formazioni Real Madrid-Inter: ancora Perisic in attacco con Lautaro

Real Madrid ed Inter si affronteranno nella terza giornata della fase a gironi della Champions League. I nerazzurri ancora privi di Lukaku.

L’ torna a concentrarsi sulla e lo fa sapendo che ad attenderla c’è una partita dal sapore speciale: quella contro il .

La sfida che all’Alfredo Di Stefano vedrà opposte le due squadre, è di quelle che mette già in palio punti molto pesanti. Sia blancos che nerazzurri infatti, si sono trovati a rivestire i panni di inseguitori in un Gruppo B che sulla carta li vedeva nettamente favoriti per la conquista del pass che vale l’approdo alla fase ad eliminazione diretta del torneo.

La classifica del girone al momento recita: 4, Monchengladbach 2, Inter 2 e Real Madrid 1.

Gli uomini di Zidane, dopo la clamorosa sconfitta interna contro lo Shakhtar nel match di debutto, non sono riusciti ad andare oltre al pareggio ottenuto in extremis ed in rimonta sul campo del Borussia, mentre quelli di Conte hanno iniziato il loro cammino nella massima competizione europea con due pareggi di fila.

Per l’occasione, l’Inter dovrebbe schierarsi con un 3-4-1-2 nel quale saranno D’Ambrosio, De Vrij e Bastoni a completare il pacchetto difensivo davanti ad Handanovic, con Skriniar destinato alla panchina.

A centrocampo, l’ex Hakimi e Young saranno chiamati a presidiare gli esterni, mentre in mediana ci sarà Vidal al fianco di Brozovic, con Barella leggermente avanzato in veste di trequartista. In attacco, con Lukaku ancora indisponibile e Sanchez non al top della condizione, sarà Perisic ad agire da punta al fianco di Lautaro Martinez.

Zinedine Zidane si affiderà ad un 4-3-3 nel quale, viste le numerose assenze, sarà ancora Lucas Vazquez (non al meglio della condizione) ad agire da terzino destro in una linea davanti a Courtois completata da Varane, Sergio Ramos e Mendy.

In mediana, Valverde è favorito per una maglia da titolare al fianco di Casemiro e Kross, mentre in attacco Benzema sarò il perno centrale di un tridente che dovrebbe essere completato da Asensio ed Hazard.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Inter:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Lautaro Martinez, Perisic.