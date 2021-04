Probabili formazioni PSG-Manchester City: Mbappé sfida Foden

Sfida da sogno al Parco dei Principi tra PSG e Manchester City: Mbappé, Neymar e Di Maria da un lato; Foden, Mahrez e Silva dall'altro.

Sembra una finale anticipata e annunciata, ed invece si tratta "solo" della semifinale d'andata della Champions League: Paris Saint-Germain e Manchester City si sfidano nella prima parte del round, che si giocherà in casa dei francesi al Parco dei Principi.

Il PSG non ha vinto alcuno dei tre precedenti con il Manchester City in competizioni europee (2N, 1P) - ha affrontato solo Arsenal (4), Milan (4) e Juventus (8) in più occasioni senza mai trovare il successo nella sua storia.

Il Manchester City ha eliminato il PSG nell'unico precedente incontro a eliminazione diretta nel calcio europeo, superando con un punteggio complessivo di 3-2 i quarti di finale di Champions League nel 2015/16, con Kevin De Bruyne che ha segnato il goal della vittoria nella gara di ritorno all'Etihad.

Il Manchester City giocherà solo la quarta semifinale nella sua storia europea dopo la Coppa delle Coppe 1969-70 e 1970-71 e la Champions League 2015-16 - ha raggiunto la finale solo in un’occasione, vincendo il suo unico trofeo europeo finora, la Coppa delle Coppe nel 1970.

Scelte di formazione abbastanza definite per Pochettino, che è pronto a schierare Navas in porta, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe e Diallo in difesa (quest'ultimo in ballottaggio con Kurzawa). A centrocampo Gueye, Paredes e Verratti. In attacco Icardi e Kean partiranno dalla panchina, spazio a Di Maria, Neymar e Mbappé.

Guardiola confermerà quello che ormai possiamo definire tridente titolare: Bernardo Silva, Foden e Mahrez. Sterling, Gabriel Jesus e Aguero dalla panchina. De Bruyne ad inventare a centrocampo. Linea difensiva a quattro con Cancelo e Walker esterni, Laporte e Dias in mezzo.

PSG (4-3-3): Keylor Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes, Verratti; Di Maria, Mbappé, Neymar.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Bernardo Silva, Foden, Mahrez.