Probabili formazioni PSG-Bayern Monaco: confermato Choupo-Moting

Nel PSG spazio per Neymar, Di Maria e Mbappè. Ancora out Lewandowski nel Bayern, recuperano Coman e Boateng.

Dopo la vittoria a Monaco di Baviera per 3-2, è il PSG il grande favorito per la qualificazione alle semifinali della Champions League. Da Campione in carica di tutto, però, il Bayern Monaco proverà a rimontare per confermarsi in vetta all'Europa dopo il successo della scorsa estate.

Ad aspettare la vincente tra PSG e Bayern Monaco ci sarà quella tra Manchester City e Borussia Dortmund, impegnate mercoledì 14 aprile in uno degli altri quarti della Champions 2020/2021: nella gara d'andata i Citizens hanno avuto la meglio sui gialloneri per 2-1.

Nel PSG Mbappé agirà da unica punta in un 4-2-3-1 nel quale a suo supporto ci saranno Di Maria, Neymar e Draxler. In mediana spazio a Gueye e Paredes, mentre in porta ci sarà come di consueto Keylor Navas. Per la difesa Pochettino sceglierà Dagba e Diallo terzini, con il duo Kimpembe-Danilo Pereira come centrali.

Flick non recupera Lewandowski, fuori causa anche Gnabry, Dougas Costa, Roca, Tolisso e Sule. In attacco si sarà Choupo-Moting, supportato da Coman, Sanè e Muller. In mediana Goretzka insieme a Kimmich, mentre tra i pali ci sarà Neuer. Retroguardia formata da Pavard, Boateng, Alaba e Davies.

Sia i giocatori del PSG, sia quelli del Bayern Monaco dovranno stare attenti in vista di una possibile qualificazione alle semiifinali: tra i diffidati ci sono Kurzawa, Gueye, Neymar e Verratti da una parte e Boateng, Hernandez e Kimmich dall'altra.

PSG (4-2-3-1): Navas; Dagba, Danilo Pereira, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di Maria, Neymar, Draxler; Mbappé. All. Pochettino.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Coman; Choupo-Moting. All. Flick