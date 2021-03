Probabili formazioni PSG-Barcellona: Mbappé contro Messi

PSG e Barcellona si affronteranno negli match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si riparte dall’1-4 del Camp Nou.

PSG e Barcellona si ritrovano per affrontarsi in un match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Al Parco dei Principi di Parigi si ripartirà dal 4-1 ottenuto dai campioni di Francia nella sfida di andata che si è giocata lo scorso 16 febbraio al Camp Nou.

Grande mattatore di quella serata fu Kylian Mbappé che, con una tripletta, aiutò la sua squadra a ribaltare la situazione, dopo che i blaugrana si erano portati avanti grazie ad un rigore trasformato da Lionel Messi. Di Moise Kean l’altra firma nel tabellino dei marcatori.

Per l’occasione, Mauricio Pochettino dovrà fare i conti con diverse assenze, tra le quali quelle dello stesso Kean e di Neymar.

Nel suo 4-2-3-1, saranno Florenzi, Maquinhos, Kimpembe e Kurzawa a comporre la linea difensiva davanti a Jesus Navas.

Paredes e Gueye che agiranno in mediana, mentre in attacco, a supporto dell'unica punta Icardi, agirà un trio composto da Di Maria, Verratti e Mbappé.

Ronald Koeman si affiderà invece ad un 3-4-1-2 nel quale non ci sarà l’infortunato Piqué. Il pacchetto difensivo davanti a Ter Stegen, sarà quindi completato da Mingueza, Lenglet e Umtiti.

Dest e Jordi Alba (non al meglio), presidieranno gli esterni, mentre in mediana ci sarà De Jong con Busquets. In attacco spazio a Messi e Dembele con Pedri a supporto in veste di trequartista.

PSG (4-2-3-1): Jesus Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Paredes, Gueye; Di Maria, Verratti, Mbappé; Icardi.

BARCELLONA (3-4-1-2): Ter Stegen; Mingueza, Umtiti, Lenglet; Dest, Busquets, F. De Jong, Jordi Alba; Pedri; Messi, Dembele.