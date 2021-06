Portogallo e Germania si sfidano nel match cruciale dell'Allianz Arena: lusitani con Ronaldo e Pepe. Tedeschi con Gnabry supportato da Havertz.

All'Allianz Arena di Monaco di Baviera è vietato sbagliare. Soprattutto in casa Germania che, dopo la sconfitta contro la Francia, non può più permettersi passi falsi che potrebbero compromettere in maniera quasi irreversibile il percorso a Euro 2020.

Di fronte ai tedeschi, però, ci sarà un Portogallo in salute reduce dal secco 3-0 maturato nel finale contro l'Ungheria. La nazionale lusitana al servizio del Ct Fernando Santos cerca ora l'affermazione di prestigio nel secondo big match offerto dal girone più difficile dell'intero tabellone.

I campioni d'Europa in carica si apprestano a confermare il 4-3-3 dell'andata: in difesa Semedo e Guerreiro sulle corsie, in mezzo Pepe favorito su Fonte per affiancare Ruben Dias, con Rui Patricio in porta.

Mediana che dovrebbe contare su William Carvalho e Danilo Pereira, affiancati da Bruno Fernandes. Nessuna novità anche nel tridente d'attacco: se Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva sono intoccabili, Diogo Jota è in vantaggio su Joao Felix per una maglia da titolare.

La Germania di Joachim Low risponde con il 3-4-3: pacchetto difensivo sigillato dalla presenza di Ginter, Hummels e Rudiger a protezione di Neuer tra i pali. Cerniera di centrocampo formata dal duo Kroos-Gundogan. Sulle fasce dal 1' Kimmich a destra e l'atalantino Gosens sul lato opposto. Davanti scocca l'ora del tridente Muller-Gnabri-Havertz.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro; William Carvalho, Danilo Pereira, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Diogo Jota, Ronaldo.

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Gundogan, Gosens; Muller, Gnabry, Havertz.