Probabili formazioni Polonia-Italia: Lewandowski sfida Immobile

Polonia e Italia a confronto in Nations League: sfida nella sfida tra Lewandowski e Immobile, duellanti nella Scarpa d'Oro 2019/2020 vinta da Ciro.

Ci (ri)siamo. e di nuovo di fronte in come nella prima edizione, stavolta però con maggiori certezze per quanto riguarda gli azzurri che devono essere considerati i favoriti per la vittoria del girone 1 della Lega A.

Ed in effetti i ragazzi di Roberto Mancini (reduci da una striscia di 17 risultati consecutivi utili aperta due anni fa dopo un ko in ) si trovano al primo posto solitario dopo i primi due turni, frutto di un pari interno all'esordio contro la e del blitz in firmato da un colpo di testa di Nicolò Barella.

I polacchi seguono a ruota e il loro ruolino dice una sconfitta e un successo: ko di misura sul campo dell'Olanda e rimonta vincente in Bosnia, che ha dato fiducia in vista dei successivi impegni.

Altre squadre

Nelle prime due uscite non si è visto Lewandowski, a riposo dopo le fatiche agostane con il suo : è stato sostituito da Piatek e Milik con alterni risultati, ma stasera sarà lui a trascinare la squadra in attacco.

Una sfida nella sfida con Immobile, favorito su Caputo per giocare dal 1': confronto tra bomber andato in scena già nella classifica della Scarpa d'Oro 2019/2020, dove il campano ha avuto la meglio sull'ex segnando due reti in più (36 vs 34).

Insieme a Immobile dovrebbero esserci sia Kean che Chiesa sugli esterni, confermatissimo Barella sulla linea mediana. Coppia difensiva bianconera formata da Bonucci e Chiellini, Florenzi titolare sulla fascia destra.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI POLONIA-ITALIA

POLONIA (4-4-1-1): Fabianski; Kedziora, Glik, Walukiewicz, Bereszynski; Jozwiak, Goralski, Krychowiak, Grosicki; Klich; Lewandowski. Ct. Brzeczek

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Kean, Immobile, Chiesa. Ct. Mancini