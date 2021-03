Probabili formazioni Parma-Roma: gioca Pedro, out Gervinho

La Roma cerca punti Champions col Parma, che non vince dal 30 novembre: Fonseca preferisce Borja Mayoral a Dzeko, D'Aversa perde Gervinho.

Continua la rincorsa Champions della Roma che deve difendere il quarto posto in casa del Parma, attualmente penultimo con soli 16 punti.

I giallorossi, reduci dalla bella vittoria ottenuta in Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, devono rispondere all'Atalanta che ha battuto lo Spezia nell'anticipo del venerdì. Il Parma invece non vince addirittura dal 30 novembre e nell'ultimo turno ha pareggiato per 3-3 a Firenze.

D'Aversa recupera tre pedine importanti come Andrea Conti, Bani e Hernani, tutti titolari. In attacco si rivede Pellè, che potrebbe partire titolare: il ballottaggio è con Man. Certi del posto Karamoh e Mihaila.

Tridente che non vedrà invece la presenza di Gervinho, stoppato durante l'allenamento di sabato da un problema ai flessori della coscia sinistra e nemmeno convocato.

Problemi di formazione anche per Fonseca, che deve rinunciare a Smalling e Mkhitaryan. In attacco Borja Mayoral leggermente favorito su Dzeko per partire dal primo minuto. Alle sue spalle Lorenzo Pellegrini e Pedro.

Cristante può tornare a centrocampo con Villar, mentre Bruno Peres potrebbe concedere un turno di riposo a Spinazzola.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA-ROMA

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Pellé, Mihaila.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Cristante, Bruno Peres; Pellegrini, Pedro; Borja Mayoral.