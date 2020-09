Probabili formazioni Parma-Napoli: gioca Mertens, Osimhen in panchina

Il campionato del Napoli si apre con la trasferta di Parma: Mertens verso un posto da titolare a scapito di Osimhen, Karamoh favorito su Cornelius.

Il campionato 2020/2021 del inizia da : trasferta al 'Tardini' per i ragazzi di Gattuso che, dopo aver preso le redini della squadra a stagione in corso poco meno di un anno fa, si appresta a cominciare la sua prima stagione intera in azzurro.

Cinque le assenze per il tecnico calabrese, tutte di natura 'strategica': non convocati Younes, Malcuit, Llorente, Ounas e soprattutto Milik, in odore di cessione e dunque ai margini del progetto.

Regolarmente presente, invece, l'acquisto più oneroso della storia partenopea, Victor Osimhen, che però dovrebbe partire dalla panchina per fare spazio a Dries Mertens al centro del tridente d'attacco completato da Politano (in leggero vantaggio su Lozano nel ballottaggio serrato) e Insigne.

Altre squadre

Per il belga ulteriore dimostrazione di fiducia dopo l'estenuante trattativa per il rinnovo conclusasi con una fumata bianca che ha fatto la gioia dei tifosi, che non avrebbero ben sopportato un altro addio eccellente dopo quello di Callejon, rimasto svincolato.

Mediana scolpita con Fabian Ruiz, Demme e Zielinski; dubbio a sinistra in difesa, dove Mario Rui è per ora favorito su Hysaj. Tra i pali Meret dovrebbe spuntarla su Ospina.

Il nuovo Parma di Liverani ripartirà dal 4-3-1-2: la novità più importante dovrebbe essere in attacco con l'inserimento di Karamoh al posto di Cornelius per far coppia con Inglese, Kucka in veste di trequartista. Gervinho non convocato e alle prese con problemi fisici.

Emergenza a centrocampo dove non ci saranno l'infortunato Scozzarella e lo squalificato Kurtic: chance per Brugman in cabina di regia con Grassi ed Hernani nel ruolo di mezzali. In porta l'ex Sepe.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PARMA-NAPOLI

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Giu. Pezzella; Grassi, Brugman, Hernani; Kucka; Inglese, Karamoh.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.