Probabili formazioni Parma-Milan: gioca Saelemaekers

Dopo il pareggio dell'ultima giornata, il Milan riparte dal Tardini: quasi un testacoda, gialloblù costretti a vincere per sperare nella salvezza.

L'Inter si è allontanata ulteriormente in classifica e per il Milan ora sembra esserci come massimo obiettivo, tornare in Champions con il più alto piazzamento possibile. Dall'altra parte un Parma penultimo e con residue chances di rimanere in Serie A.

Nella gara d'andata disputata lo scorso dicembre risultato di 2-2 con il Parma avanti grazie ad Hernani e Kurtic, rimontato in virtù della doppietta di Theo Hernandez. Nell'ultimo turno di campionato pareggio per entrambe: Milan-Sampdoria 1-1 e Benevento-Parma 2-2.

D'Aversa sceglie Man per completare il tridente in cui trovano spazio anche Pellè e Gervinho. A centrocampo ci sono Kucka e Kurtic insieme a Hernani, Sepe in porta. La retroguardia a quattro con Conti, Bani, Gagliolo e Pezzella.

Pioli non rischia Romagnoli, la difesa sarà composta da Dalot, Tomori, Kjaer e Theo Hernandez, con Donnarumma come di consueto tra i pali. Bennacer e Kessiè mediani del 4-2-3-1 rossonero, con Ibrahimovic supportato da Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani, Kurtic; Man, Pellè, Gervinho.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.