Probabili formazioni Parma-Juventus: riposa Cuadrado, Buffon e Kulusevski dal 1'

Andrea Pirlo non potrà contare su Dybala e Arthur, contro il Parma dentro Kulusevski. Liverani sceglie Inglese come totem offensivo.

Dopo il pareggio contro l'Atalanta e dopo essere stata distanziata in classifica dall'Inter, la ha bisogno di tornare immediatamente alla vittoria, soprattutto per lanciare la rincorsa al orfano di Ibrahimovic (in attesa dello scontro diretto di gennaio).

Nell'anticipo serale di sabato, la squadra di Andrea Pirlo se la vedrà contro il Parma, che nelle ultime uscite ha ritrovato un po' di smalto e inquadramento tattico, ed arriva dal punto conquistato contro il Cagliari nel turno infrasettimanale.

La Juventus ha vinto sei delle ultime otto sfide di contro il (1N, 1P), incluse le ultime due trasferte di fila. La Juventus ha vinto tutte le ultime sei partite di Serie A contro il Parma disputate nel girone d’andata, tenendo la porta inviolata ben quattro volte nel parziale.

Il Parma non è andato a bersaglio in tre degli ultimi sei match casalinghi contro la Juventus in Serie A, dopo che aveva realizzato almeno un goal in 17 dei primi 19 confronti interni con i bianconeri nel torneo.

Tra le squadre affrontate più di due volte al Tardini in Serie A, la Juventus è quella contro cui il Parma ha la peggior percentuale di successi (ha vinto il 28% delle partite giocate in casa contro i bianconeri, sette su 25).

Per quanto riguarda le scelte di formazione, il Parma sembra orientato a schierarsi ancora con il 4-3-3, ma rispetto alle ultime uscite ci sarà Roberto Inglese in attacco al posto di Cornelius. Hernani a dettare regia a centrocampo, con il ritorno di Kucka da mezzala. Gagliolo e Iacoponi torneranno nei loro ruoli di terzini.

Andrea Pirlo possiede ancora qualche dubbio di formazione, anche in relazione a turnover necessario. In porta Buffon al posto di Szczesny, Cuadrado avrà una giornata di riposo, con Danilo e Alex Sandro sulle fasce difensive.

A centrocampo torna a giocarsi una chance Kulusevski. Infortunati Arthur e Dybala. In attacco non c'è praticamente scelta e la coppia Ronaldo-Morata proverà a prendersi il riscatto dopo la prova negativa giocata contro l' .

PROBABILI FORMAZIONI PARMA-JUVENTUS

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Karamoh, Inglese, Gervinho.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, McKennie, Bentancur, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.