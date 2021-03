Probabili formazioni Parma-Inter: nerazzurri per la fuga, c'è Sanchez

Parma e Inter chiudono il turno infrasettimanale di Serie A: nerazzurri con Sanchez, il Parma proporrà Kucka come prima punta.

Il nuovo stop del Milan regala una grande opportunità all' Inter di Conte. La capolista di Serie A può infatti allungare in vetta nel posticipo del turno infrasettimanale: i nerazzurri se la vedranno al Tardini contro il Parma di D'aversa.

Un Parma attualmente penultimo in classifica e con un disperato bisogno di punti: la formazione emiliana è infatti a sei punti dal quartultimo posto occupato dal Cagliari e deve fare i conti anche con le due gare che il Torino, attualmente terzultimo, dovrà recuperare.

Per l'Inter invece, in seguito al pari in extremis del Milan contro l'Udinese, un successo porterebbe ad un deciso +6 in classifica. Il tutto in attesa del recupero tra Juventus e Napoli, con entrambe però distanziate largamente dalla compagine meneghina.

D'Aversa propone Kucka come prima punta, supportato sulle fasce da Mihaila e Karamoh. A centrocampo ci sarà Kurtic insieme a Brugman ed Hernani, mentre in porta giocherà Sepe. Retroguardia a quattro composta da Busi, Osorio, Valenti e Pezzella. Solo panchina per Gagliolo.

Conte ritrova Hakimi sulla fascia, mentre Perisic giocherà dall'altra parte del campo. In mezzo ci sarà Brozovic insieme a Barella ed Eriksen, con Sanchez a completare l'attacco che vedrà presente anche l'imprescindibile Lukaku. In porta Handanovic, con Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa.

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Valenti, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Kucka, Mihaila.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez.