Probabili formazioni Parma-Crotone: occasione per Karamoh e Ounas

Parma penultimo, Crotone per evitare la retrocessione matematica: nei ducali fiducia a Colombi e Pellè titolare, calabresi con Ounas e Simy.

Tra gli anticipi della 33ª giornata di Serie A, alle 18 il 'Tardini' ospita il match tra Parma e Crotone. Le ultime due della classe, si sfidano in questo scorcio finale di un campionato da chiudere a testa alta.

Se i ducali coltivano ancora qualche flebile speranza, per i calabresi la salvezza è ormai un miraggio e anzi, questo weekend potrebbe sancire addirittura la retrocessione matematica della squadra di Cosmi.

Parma con la solita infermeria piena: Colombi verso la conferma tra i pali al posto di Sepe, Busi in pole a destra su Laurini e Conti, Osorio, Bani e Pezzella completano la difesa. Grassi o Hernani in mediana, Brugman in regia, Kurtic l'altro interno; in attacco, si va verso il tridente Man-Pellè-Karamoh, con Kucka ancora out e Gervinho in panchina.

Nel Crotone chance dal 1' per Cigarini a centrocampo, sulle fasce Pereira e Reca, mezzali Messias e Molina. Ounas accanto a Simy davanti, a protezione di Cordaz il trio Djidji-Magallan-Golemic.

PARMA (4-3-3): Colombi; Busi, Osorio, Bani, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Karamoh.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Magallan, Golemic; Pereira, Messias, Cigarini, Molina, Reca; Ounas, Simy.