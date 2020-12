Probabili formazioni Parma-Cagliari: Simeone titolare nell'attacco rossoblù

Karamoh, Inglese ed Hernani nel Parma, in difesa c'è Osorio. Per il Cagliari torna in panchina Pavoletti, Nandez nuovamente dal 1'.

Erano in vantaggio contro la prima e la seconda in classifica nell'ultimo turno di , poi i loro sogni sono crollati. Il ha comunque ottenuto un pari, pieno di rimpianti, contro il , mentre il è stato sconfitto alla Sardegna Arena dall' di Conte.

Obiettivo sorpasso per i ducali, che hanno fin qui ottenuto undici punti in classifica, solamente uno in meno dei sardi che non sono riusciti a portare a casa la massima posta negli ultimi quattro incontri e spera di potersi rilanciare il prima possibile in chiave salvezza.

Liverani sceglie Inglese come prima punta, supportato da Gervinho e Karamoh. Kurtic e Scozzarella a centrocampo con Hernani, tra i pali ci sarà Sepe. In difesa Osorio e Bruno Alves, con Iacoponi e Gagliolo a coprire le due fasce. Out Grassi e Laurini, mentre è recuperato Kucka.

Altre squadre

Nel Cagliari si riprende il posto dal 1' in attacco Simeone, fuori Pavoletti. Nandez nuovamente titolare con Joao Pedro e Sottil, mentre a centrocampo sono intoccabili Rog e Marin. Lykogiannis e Zappa esterni, davanti a Cragno c'è Klavan insieme a Walukiewicz. Ounas fuori per Covid, mentre Godin, anche se nuovamente negativo, non è stato inserito nella lista dei convocati.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Karamoh, Inglese, Gervinho.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, João Pedro, Sottil; Simeone.