Probabili formazioni Olanda-Italia: esordio per Locatelli

Mancini potrebbe cambiare 8/11 dell'Italia che ha pareggiato con la Bosnia: Immobile al posto di Belotti, esordio assoluto per Locatelli.

Il pareggio con la ha complicato un po' i piani dell' in : azzurri già costretti ad inseguire l' , vittoriosa contro la e avversaria nel match in programma stasera alla 'Johan Cruijff Arena' di Amsterdam.

Secondo impegno in tre giorni per i ragazzi di Roberto Mancini, intenzionato ad operare un turnover pesante: si va verso il cambiamento di ben otto elementi dell'undici titolare che ha pareggiato a Firenze, con i soli Donnarumma, Bonucci e Barella ad essere riconfermati.

In difesa dovrebbe trovare spazio Chiellini, così come D'Ambrosio e Spinazzola sulla linea dei terzini. A centrocampo la novità maggiore: più che possibile l'esordio di Manuel Locatelli, che finora di azzurro aveva indossato soltanto la casacca delle nazionali giovanili.

Altre squadre

Un premio per la straordinaria stagione vissuta con il che ha fatto finire il suo nome sul taccuino di diverse big, tra cui la nuova di Andrea Pirlo, di cui Locatelli è un grande ammiratore.

In cabina di regia dovrebbe rivedersi Jorginho, mentre in avanti è praticamente scontata la staffetta: Immobile dal primo minuto al posto di Belotti nel tentativo di migliorare uno score che per ora recita 40 presenze e 10 goal, numeri per nulla simili a quelli straordinari fatti registrare con la .

A supporto del bomber campano due giovani 'terribili': Zaniolo e Kean in sostituzione di Chiesa e Insigne che si dovrebbero accomodare in panchina.

Nell'Olanda attenzione in particolare alla stella Depay, finito nel mirino del che pensa a lui per sostituire il partente Suarez. Titolare l'atalantino De Roon, retroguardia guidata da Van Dijk.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI OLANDA-ITALIA

OLANDA (4-2-3-1): Cillessen; Dumfries, Van Dijk, Veltman, Aké; De Roon, F. De Jong; Promes, Wijnaldum, Bergwijn; Depay. Ct. Lodeweges

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Locatelli, Jorginho, Barella; Zaniolo, Immobile, Kean. Ct. Mancini