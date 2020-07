Probabili formazioni Napoli-Udinese: Callejon, Mertens e Insigne tornano titolari

Gattuso vara otto cambi rispetto alla formazione vista contro il Bologna, attacco rivoluzionato. Gotti fronteggia l'emergenza e convoca tanti giovani.

Dopo due pareggi consecutivi contro e , il punta a ritrovare i tre punti. Al San Paolo arriva l' , che vede la salvezza ma non può ancora tirare un profondo sospiro di sollievo. Con e allo scontro diretto, però, gli uomini di Gotti hanno la grande occasione di poter guadagnare punti. Facendo l'impresa.

Non sarà di certo facile, perché il Napoli, al netto di una qualificazione in già certa grazie alla Coppa , punta a costruire certezze per il futuro, pensando al presente e tornando alle vecchie certezze. Come il tridente composto da Callejon, Mertens e Insigne.

Saranno i tre piccoli che Sarri ha reso grandi a comporre la linea d'attacco. Cambiamento radicale rispetto a Bologna, dove avevano giocato Politano, Milik e Lozano. Con risultati non convincenti fino in fondo. Previsti altri cinque cambi: Fabian Ruiz e Lobotka al posto di Elmas e Demme, quest'ultimo che se la gioca ancora, più il rientro di Koulibaly e Mario Rui in difesa.

Altre squadre

A completare la linea uno tra Maksimovic e Manolas, più Hysaj che agirà sulla destra. In porta è favorito Ospina sull'ex di giornata Meret.

L'articolo prosegue qui sotto

L'Udinese dovrà fare a meno dello squalificato Okaka in attacco. Vicino a Lasagna potrebbe giocare Nestorovski, anche se rimane viva l'opzione di inserire Samir sulla sinistra, stringere Sema da interno e avanzare De Paul.

Il brasiliano insidia anche Nuytinck per un posto nella difesa a tre, così come Troost-Ekong: Becao è comunque favorito. Centrocampo con Walace e Fofana certezze, visti anche i forfait per infortuni di Mandragora e Jajalo. Al gruppo di Gotti aggregati anche 6 giocatori della primavera.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-UDINESE

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.