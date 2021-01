Probabili formazioni Napoli-Spezia: Gattuso passa al 4-3-3, Lozano punta

L'Atalanta attende l'avversaria in semifinale di Coppa Italia: i liguri sperano in un altro colpo grosso, ma Gattuso non può più sbagliare.

Da una parte del tabellone, contro . Dall'altra parte, l' aspetta di scoprire la propria rivale dall'ultimo quarto di finale di Coppa . contro , una sfida sulla carta scontata. Ipotesi smentita chiaramente dai precedenti.

I liguri sono arrivati ai quarti dopo aver sbancato l'Olimpico di in una serata nefasta per i giallorossi. E hanno pure già vinto sul campo del Napoli in . Di rimonta. Insomma, sfavoriti sì, ma allo stesso tempo determinati a ripetere il miracolo.

Dall'altra parte, invece, il Napoli di Gattuso che cerca di rialzarsi dopo l'ennesimo tonfo delle ultime settimane, questa volta a . La società ha ribadito la fiducia al tecnico, ma dovrà confermare di meritarsela in campo. A partire dalla . Competizione in cui il Napoli è campione in carica.

Niente turnover al Maradona, ma un nuovo sistema: 4-3-3 più che 4-2-3-1. Meret più di Ospina tra i pali, con Hysaj e Mario Rui terzini, più Manolas e Koulibaly al centro. Mediana a tre con Demme perno, Elmas e Zielinski interni. Davanti novità Lozano che parte da 'nove', con Politano e Insigne ai suoi lati.

Stesso modulo per lo Spezia di Vincenzo Italiano, che conferma Krapikas in porta. Davanti a lui Vignali, Erlic, Ismajli e Bastoni. A centrocampo spazio per Acampora e Deiola mezzali con Ricci al centro. Tridente con Verde e Agudelo esterni, più Galabinov avvantaggiato su Farias.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-SPEZIA

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne.

SPEZIA (4-3-3): Krapikas; Vignali, Erlic, Ismajli, Bastoni. Acampora, Ricci, Deiola; Verde, Galabinov, Agudelo.