Probabili formazioni Napoli-SPAL: Gattuso vara il turnover, Lobotka in regia

Il Napoli ospita la SPAL nel 28° turno del campionato di Serie A. Gattuso potrebbe lasciare inizialmente a riposo diversi big.

Da una parte una delle squadre più in forma del momento, tra l’altro galvanizzata del recente trionfo in Coppa , dall’altra una compagine che ha bisogno di quell’impresa che le consenta di tenere vive le speranze di salvezza.

e si affronteranno tra poche ore in un match valido per il 28° turno del campionato di e lo faranno sapendo che la sfida del San Paolo mette molto in palio. Se gli estensi vogliono infatti migliorare una situazione che al momento parla di un -8 dalla zona salvezza, dall’altra i partenopei sperano ancora di scalare la classifica per inserirsi nuovamente in quella corsa che porta dritta al quarto posto.

Visti i tanti impegni ravvicinati e considerando anche il fatto che la prossima giornata di campionato proporrà uno scontro diretto in casa dell’ , Rino Gattuso per l’occasione potrebbe affidarsi al turnover.

Contro la SPAL potrebbero quindi essere diversi i big chiamati a rifiatare e a dribblare il rischio ‘diffida’. Nel 4-3-3 azzurro quindi, la linea difensiva davanti a Meret potrebbe prevedere Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e Mario Rui, con Koulibaly chiamato quindi ad accomodarsi in panchina.

A centrocampo, Lobotka potrebbe sistemarsi in cabina di regia, con Fabian Ruiz ed Elmas ai suoi lati come interni di destra e sinistra. In attacco, Mertens non è dato al meglio, ma potrebbe stringere i denti. Con lui ci sarebbero Callejon, che farà rifiatare Politano, ed Insigne.

Gigi Di Biagio non potrà contare su Berisha, Di Francesco e Zukanovic. L’ex commissario tecnico dell’U21 dovrebbe affidarsi ancora ad un 4-3-3 nel quale, davanti a Letica, dovrebbero essere Cionek, Vicari, Bonifazi e Reca a comporre la linea di difesa.

A centrocampo, Murgia è Dabo dovrebbero essere schierati ai lati di Missiroli, con Valdifiori che partirebbe quindi dalla panchina. In attacco, Petagna sarà il perno centrale di un tridente che potrebbe prevedere Strefezza e Valoti a suo supporto.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-SPAL

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Callejon, Mertens, Insigne.

SPAL (4-3-3): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Dabo, Missiroli, Murgia; Strefezza, Petagna, Valoti.