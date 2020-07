Probabili formazioni Napoli-Sassuolo: Milik torna nel tridente

Dopo la sconfitta contro il Parma, il Napoli ospita il Sassuolo al San Paolo: il polacco sarà il riferimento per Gattuso. De Zerbi perde anche Boga.

Dopo l'amara sconfitta contro il Parma, il torna al San Paolo contro un altro avversario emiliano. Arriva il di De Zerbi, una squadra in forma, anche se senza più obiettivi: sfumata l' , il sesto posto dista 12 punti a sole tre gare dal termine.

Anche il Napoli ha visto i propri obiettivi andare in fumo: la corsa alla si è rivelata più difficile del previsto. La vittoria della Coppa , comunque, garantisce un posto ai gironi di Europa League. La squadra di Gattuso gioca per migliorare il settimo posto e prepararsi al meglio per la Champions League di agosto, che inizierà con la sfida al .

Per il match contro i neroverdi il Napoli dovrebbe schierare Arek Milik in attacco, al centro del tridente completato da Callejon e da Lorenzo Insigne. A centrocampo verso una maglia Lobotka, con Fabian Ruiz e Zielinski interni. Difesa a quattro con Di Lorenzo e Hysaj sugli esterni, mentre Manolas fa da spalla a Koulibaly. In porta ancora Meret, con Ospina che non ha ancora recuperato al meglio dai problemi muscolari.

Altre squadre

Il Sassuolo risponde con il classico 4-2-3-1, nel quale non ci sarà Boga, obiettivo di mercato proprio del club partenopeo. Al suo posto Haraslin, che con Berardi e Djuricic (più di Traoré) comporrà il trio dietro Caputo. Squalifiicato Bourabia, Locatelli e Magnanelli in campo. Davanti a Consigli linea a quattro con Müldür e Kyriakopoulos larghi, Marlon e Ferrari in mezzo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-SASSUOLO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo.