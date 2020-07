Probabili formazioni Napoli-Roma: Lozano in pole su Insigne

Napoli-Roma posticipo della 30esima giornata: Insigne può restar fuori, Zaniolo e Pau Lopez convocati. Bruno Peres out per scelta tecnica.

La 30esima giornata di si chiuderà con un big match tra due 'nobili decadute': e , rispettivamente al sesto e al quinto posto, si daranno battaglia per riscattarsi dalle sconfitte maturate contro e nel turno precedente.

Gli azzurri hanno tre punti di svantaggio e vincendo aggancerebbero proprio i giallorossi a quota 48, pur con la consapevolezza che la qualificazione alla prossima è ormai sfumata.

Gattuso potrebbe sorprendere tutti con una mossa a sorpresa nell'undici titolare: Insigne verso la panchina a vantaggio di Lozano, tra i più positivi a Bergamo nonostante il pesante ko. Il messicano tornerebbe dal primo minuto a quasi sei mesi di distanza dall'ultima volta (14 gennaio).

Altre squadre

Callejon e Milik dovrebbero essere preferiti a Politano e Mertens, assente Allan che non è stato convocato: a centrocampo toccherà a Fabian, Demme e Zielinski. Grosso dubbio in difesa: ballottaggio serrato tra Maksimovic e Manolas che verrà sciolto solo all'ultimo.

Nella Roma si rivedono tra i convocati sia Zaniolo (dopo sei mesi) che Pau Lopez, quest'ultimo in lotta con Mirante per una maglia da titolare. Non sarà dell'incontro Bruno Peres, out per scelta tecnica alla luce della pessima prestazione offerta all'Olimpico giovedì sera.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-ROMA

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Lozano.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.