Probabili formazioni Napoli-Lazio: Luis Alberto in dubbio, pronto Pereira

Gattuso sceglie Manolas in difesa e Bakayoko a centrocampo, Zielinski trequartista. Inzaghi con Fares e Lazzari sulle fasce, dal 1' Correa.

Nuova essenziale sfida Champions per il Napoli di Gattuso, che dopo aver fermato l'Inter affronta la Lazio, anch'essa decisa a qualificarsi alla massima competizione continentale. I partenopei hanno due punti in più in classifica, ma anche 31 match rispetto ai 30 dei capitolini.

Nella gara d'andata giocata a dicembre, la Lazio ha avuto la meglio sul Napoli per 2-0: Immobile e Luis Alberto essenziali per i successi e per portare avanti almeno per ora, in attesa del ritorno, i biancocelesti riguardo agli scontri diretti in campionato.

Gattuso deve fare a meno sullo squalificato Demme, oltre agli indisponibili Ospina e Ghoulam. Centravanti Mertens, supportato da Insigne, Zielinski e Politano. In mediana giocano Fabian Ruiz e Bakayoko, con Meret tra i pali. Difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Manols, Koulibaly ed Hysaj.

La Lazio risponde con la conferma di Correa al fianco di Immobile, mentre Fares e Lazzari saranno larghi sulle fasce del 3-5-2. Interni Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto, anche se lo spagnolo non è al meglio: se non ce la fa è pronto Andreas Pereira, favorito su Parolo. In porta Reina. Marusic nuovamente in difesa con Acerbi e Radu.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.