Probabili formazioni Napoli-Juventus: Insigne sfida CR7

Napoli e Juventus si affrontano di nuovo poche settimane dopo la Supercoppa Italiana: emergenza in difesa per Gattuso, Pirlo con Morata e Ronaldo.

Poche settimane dopo la sfida di Supercoppa Italiana, Napoli e Juventus si ritrovano di fronte in una gara valida per la ventiduesima giornata di Serie A.

Le due squadre vivono un momento diametralmente opposto: mentre la Juventus non perde da 7 partite ufficiali (sei vittorie e un pareggio), il Napoli è reduce da due sconfitte consecutive contro Genoa e Atalanta.

Gattuso peraltro deve fare i conti con l'emergenza difesa dove mancheranno i titolari Manolas, infortunato, e Koulibaly, positivo al coronavirus. Out anche Hysaj. Il tecnico schiererà Di Lorenzo sulla destra con Mario Rui dall'altra parte, in mezzo Rrahmani e Maksimovic.

A centrocampo ko Demme, spazio a Bakayoko e Zielinski mentre Fabian Ruiz, ancora non al meglio dopo il coronavirus, partirà dalla panchina al pari di Elmas. In attacco spazio al trio formato da Politano, Insigne e Lozano dietro a Osimhen, in vantaggio su Petagna.

Qualche problema di formazione anche per Pirlo: out Arthur, Ramsey e Dybala, Bonucci è convocato ma non partirà tiitolare. Al centro della difesa De Ligt farà coppia con Chiellini, i terzini saranno Cuadrado e Alex Sandro o Danilo.

In mezzo al campo sono costretti agli straordinari Bentancur e Rabiot, Chiesa e McKennie sugli esterni. Davanti, accanto all'intoccabile Cristiano Ronaldo, ci sarà Morata. Kulusevski pronto a subentrare dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-JUVENTUS

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Zielinski; Politano, Insigne, Lozano; Osimhen.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.