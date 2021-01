Probabili formazioni Napoli-Empoli: Petagna guida l'attacco partenopeo

Turnover importante per il Napoli che affronta la capolista di Serie B negli ottavi di Coppa Italia dopo la vittoria di misura in campionato.

Sulla carta ampiamente favorito, ma l' vuole provare a fare la storia. Per gli ottavi di Coppa , infatti, la squadra di Gattuso ospita quella di Dionisi, capolista di Serie B decisa a tornare nella massima serie il prima possibile dopo la retrocessione

L'ultimo turno di campionato ha visto il Napoli, in difficoltà in quest'ultimo periodo, battere l' a fine gara con il goal di Bakayoko e dunque rialzare la testa. L'Empoli come detto guida invece la cadetteria a +3 sulla , con il ad inseguire in terza posizione.

Gattuso proporrà Petagna come prima punta, con Politano, Elmas e Lozano alle sue spalle. In mezzo ci sarà Lobotka con Demme, mentre Meret agirà in porta.

Altre squadre

Retroguardia a quattro composta d Di Lorenzo, Koulibaly (al rientro), Rrahmani e Ghoulam. Panchina per molti big.

Dionisi punterà Olivieri e Matos come punte del suo 4-3-1-2, con Bajrami chiamato ad agire da trequartista alle loro spalle.

Tra i pali Furlan, difeso da Cambiaso, Pirrello, Casale e Terzic. Il centrocampo sarà composto da Ricci, Damiani e Zurkowski.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Elmas, Lozano; Petagna.

EMPOLI (4-3-1-2): Furlan; Cambiaso, Pirrello, Casale, Terzic; S. Ricci, Damiani, Zurkowski; Bajrami; Matos, Olivieri.