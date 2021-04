Probabili formazioni Napoli-Crotone: Meret in porta, gioca Osimhen

Il Napoli gioca in casa contro il Crotone a tre giorni dalla trasferta di Torino, Gattuso rilancia Osimhen. Riposo per Lozano e Mertens.

Il Napoli riparte in casa contro il Crotone all'inseguimento di un posto tra le prime quattro, che varrebbe il ritorno in Champions League dopo un anno di assenza.

Gli azzurri, che hanno raccolto 10 punti nelle ultime quattro partite, sono attesi mercoledì dal recupero contro la Juventus e per questo Gattuso potrebbe fare un po' di turnover.

Turno di riposo per Koulibaly (squalificato), Demme, Lozano e Mertens. In difesa dovrebbe rivedersi Manolas accanto a Maksimovic, a centrocampo spazio per Bakayoko accanto a Fabian Ruiz.

L'unica punta sarà Osimhen, mentre Petagna è recuperato ma partirà dalla panchina. Alle spalle del nigeriano agiranno Politano, Zielinski e capitan Insigne. In porta Meret sostituisce l'infortunato Ospina.

Problemi soprattutto a centrocampo per Cosmi, senza Petriccione squalificato e Cigarini infortunato.

Recuperano Luperto e Ounas, ma il primo dovrebbe partire dalla panchina, out invece Reca che verrà sostituito da Rispoli. Messias confermato come mezzala, regia affidata a Molina.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Cuomo; Pereira, Messias, Molina, Benali, Rispoli; Ounas, Simy.