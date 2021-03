Probabili formazioni Napoli-Bologna: Mertens e Palacio titolari

Napoli-Bologna posticipo della 26ª giornata di A: Ospina, Koulibaly e Ghoulam dal 1', Mertens guida gli azzurri. Palacio più di Barrow negli emiliani.

Il programma domenicale della 26ª giornata di Serie A si conclude al 'Diego Armando Maradona', dove il Napoli di Gattuso ospita il Bologna guidato da Sinisa Mihajlovic in posticipo.

Azzurri chiamati a rincorrere la Champions, mentre per i felsinei invece la classifica risulta tranquilla con un margine abbastanza rassicurante sulla zona retrocessione.

Il Napoli ha perso due delle ultime quattro partite contro il Bologna in Serie A (1V, 1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 11 sfide (8V, 1N).

Nel Napoli spazio dal 1' per Ospina in porta, con Di Lorenzo, Rrahmani (in leggero vantaggio su Manolas), Koulibaly e Ghoulam in difesa. Mediana composta da Fabian Ruiz e Demme (Bakayoko è vittima di un'indisposizione); sulla trequarti, a supporto di Mertens, il trio Politano-Zielinski-Insigne. Osimhen, tornato arruolabile, va in panchina pronto a subentrare a partita in corso.

Bologna con Palacio al posto di Barrow, coadiuvato da una trequarti formata da Skov Olsen o Orsolini, Soriano e Sansone. Svanberg e Poli schermo davanti alla difesa, dove Danilo fa coppia con Soumaoro. Mbaye terzino sinistro.

Arbitra Chiffi, fischio d'inizio alle 20:45.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Poli, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Palacio.