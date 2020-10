Probabili formazioni Napoli-AZ Alkmaar: pochi cambi per Gattuso, olandesi in emergenza

Il Napoli inizia la sua Europa League ospitando l'AZ Alkmaar al 'San Paolo': olandesi decimati dal Coronavirus, Gattuso si affida alle certezze.

Il ha la chance di iniziare l' col piede giusto, aiutato dal Covid-19 che ha letteralmente decimato l'AZ Alkmaar nelle ultime ore, costringendo il tecnico Slot a portare con sé soltanto 19 giocatori tra cui anche diversi giovani come Maxim Gullit, figlio di Ruud.

Sono ben tredici i casi di positività annunciati dalla società olandese, partita ieri in direzione aeroporto di Capodichino senza la sua stellina Boadu, anch'egli contagiato e indisponibile per la prima serata del gala europeo.

Un vero e proprio bollettino di guerra che fa il gioco del Napoli, dove Gattuso deve fare a meno dei soli Zielinski ed Elmas: per il resto tutti a disposizione, compreso Meret che dovrebbe giocare dal primo minuto tra i pali dando il cambio ad Ospina.

Hysaj dovrebbe spuntarla su Mario Rui per un posto sulla fascia sinistra difensiva, con Maksimovic ad affiancare Koulibaly al centro. Lobotka in vantaggio su Demme per coadiuvare Fabian Ruiz in regia, davanti si va verso la scelta dell'attacco titolare: straordinari per Mertens sulla trequarti alle spalle di Osimhen, anche se non è da escludere che Gattuso scelga Petagna con conseguente arretramento del nigeriano.

Formazione praticamente obbligata per l'AZ: tridente offensivo con Stengs, Karlsson e Gudmundsson, in mediana spazio a Midtsjø che nelle scorse settimane è stato monitorato proprio dal Napoli in ottica mercato. Retroguardia con l'ex Martins Indi in coppia con Leeuwin in mezzo, Svensson e Wijndal sulla linea dei terzini.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-AZ ALKMAAR

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen.

AZ ALKMAAR (4-3-3): Bizot; Svensson, Leeuwin, Martins Indi, Wijndal; Midtsjø, Koopmeiners, De Wit; Stengs, Karlsson, Gudmundsson.