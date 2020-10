Probabili formazioni Napoli-Atalanta: Bakayoko subito titolare

Gattuso con qualche problema di formazione, si affida a Bakayoko e Politano. Tantissimi ballottaggi per Gasperini: Ilicic dalla panchina.

Quello che ormai possiamo chiamare a tutti gli effetti "big match", aprirà la quarta giornata di campionato. Stiamo parlando ovviamente della sfida tra e , che oggi al San Paolo darà un bell'indizio sul futuro della .

La squadra di Gattuso, che in settimana ha ricevuto la notizia del 3-0 a tavolino contro la e del punto di penalizzazione, ha una voglia matta di riscattarsi sul campo. Anche se tra infortunati e due casi di coronavirus, la coperta di oggi per l'allenatore del Napoli è abbastanza corta.

Non la situazione ideale, in effetti, per affrontare probabilmente la squadra più in forma del campionato. L'Atalanta guida la classifica di Serie A a punteggio pieno, in compagnia del . I nuovi acquisti cominciano ad ingranare e Gasperini ha recuperato anche due gioielli come Ilicic e Miranchuk.

Entrambi dovrebbero partire dalla panchina ma Ilicic è dato in grande spolvero e potrebbe essere gettato nella mischia da Gasperini a partita in corso. La formazione titolare dovrebbe comunque vedere ancora Gomez e Malinovskyi a supporto di Duvan Zapata, con Lammers che scalpita da dietro.

Gosens e Hateboer ancora presenti sulle fasce, mentre in difesa ormai Romero sembra essersi preso sulle spalle la guida della retroguardia. Sportiello tra i pali sostituisce ancora l'infortunato Gollini.

Per quanto riguarda il Napoli, come detto, non ci saranno Zielinski ed Elmas, positivi al Covid-19, più l'infortunato Insigne. Gattuso non cambia il suo 4-2-3-1 ma sposta Lozano a sinistra ed inserisce Politano sulla destra. A centrocampo debutto da titolare per Bakayoko al fianco di Fabian.

Ospina difenderà i pali, mentre in difesa Hysaj dovrebbe vincere stavolta il ballottaggio con Mario Rui per la fascia sinistra.

Le probabili formazioni di Napoli-Atalanta:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; D. Zapata.