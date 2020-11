Probabili formazioni Milan-Verona: Leao ancora titolare, recupera Saelemaekers

Il Milan di Pioli cerca il riscatto dopo il ko europeo per mantenere il primato: a San Siro arriva il Verona di Juric e dell'ex Kalinic

Il di Pioli ha assaporato di nuovo la sconfitta dopo mesi: i rossoneri sono chiamati a riscattare il pesante 0-3 di nella sfida che precede la pausa per le nazionali. A San Siro arriva il di Juric, ormai realtà consolidata della e già protagonista di un ottimo avvio di stagione.

Gli scaligeri arrivano infatti dalla netta vittoria contro il e da tre risultati utili consecutivi, mentre il Diavolo non ha mai perso in questo campionato, raggiungendo la vetta della classifica con cinque vittorie e un pareggio.

Pioli recupera Calabria e Saelemaekers, che hanno smaltito alcune noie muscolari e non hanno preso parte alla partita di Europa League: entrambi prenderanno posto sulla corsia di destra, per il resto la formazione è quella schierata nelle ultime uscite. Leao vince il ballottaggio sulla sinistra con Rebic, con Calhanoglu regolarmente in posizione centrale alle spalle di Ibrahimovic.

Juric si affida all'ex Kalinic come punto di riferimento offensivo, supportato dalla coppia Barak-Zaccagni. Parte dalla panchina Di Carmine, ancora assenti Veloso, Favilli e Vieira. Recuperato Cetin per il reparto difensivo, mentre le corsie esterne sono affidate a Lazoic e Dimarco.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-VERONA

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Leao; Ibrahimović.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Magnani; Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic.