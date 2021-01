Probabili formazioni Milan-Torino: Ibrahimovic in panchina

Dopo la vittoria rossonera in campionato, Milan e Torino a confronto per il primo match degli ottavi di Coppa Italia.

Il 2-0 maturato a San Siro, in , ha permesso al di distanza e in classifica. Ora per i rossoneri nuova sfida al , per la Coppa : prima gara per i meneghini nella competizione, desiderosi di passare il turno per provare a vincerla nella prossima primavera.

Nei sedicesimi di finale il Torino ha avuto la meglio sulla virtus Entella, mentre nel turno precedente ha superato il : ora la possibilità di prendersi una rivincita nei confronti del Milan dopo la sconfitta del campionato, essenziale anche, nel caso, dal punto di vista psicologico.

Pioli recupera Calhanoglu, ma sulla trequarti si va verso la conferma di Brahim Diaz con Castillejo ed Hauge ai suoi lati.

Altre squadre

Leao (squalificato in campionato) è la prima punta titolare, mentre Ibrahimovic partirà dalla panchina. Out Krunic e Rebic per coronavirus, ancora infortunato Bennacer. In porta Tatarusanu, difeso da Kalulu, Musacchio, Romagnoli e Dalot.

Turnover totale per il Torino, che proporrà Milinkovic-Savic tra i pali, con Vojvoda, Nkoulou, Buongiorno e Murru a comporre la retroguardia.

Meité, obiettivo di mercato del Milan, sarà titolare a centrocampo insieme a Rincon (anche lui squalificato nel prossimo turno di campionato) e al giovane Segre in regia. Gojak agirà alle spalle di Verdi e Zaza. In dubbio la presenza di Belotti.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Musacchio, Romagnoli, Dalot; Calabria, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Leão.

TORINO (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Vojovoda, Nkoulou, Buongiorno, Murru; Meité, Segre, Rincon; Gojak; Verdi, Zaza.