Probabili formazioni Milan-Torino: Ibrahimovic e Calhanoglu a disposizione

Pioli convoca a sorpresa Ibrahimovic e Calhanoglu. Out invece Saelemaekers e Bennacer. Nel Torino spazio in attacco a Belotti, supportato da Verdi.

Il arriva dalla prima sconfitta in , che potrebbe lasciare conseguenze nel cammino della squadra di Stefano Pioli. I rossoneri hanno infatti perso contro la , guidata da un tarantolato Federico Chiesa. La classifica però è variata poco ed il Diavolo, grazie alla sconfitta dell' contro la , si trova sempre al comando.

A San Siro nell'anticipo di sabato sera della 17esima giornata arriva il , guidato dall'ex allenatore rossonero Marco Giampaolo, che a Milanello non ha lasciato certamente un bel ricordo. Ma arriva da qualche buona prestazione con i granata, che a poco a poco cominciano ad apprendere il suo calcio.

Il Milan è rimasto imbattuto in 23 delle ultime 25 gare di campionato contro il Torino (12V, 11N), anche se tuttavia le uniche due sconfitte dei rossoneri nel parziale sono arrivate nei tre precedenti più recenti.

Altre squadre

Il Milan è imbattuto da 24 gare casalinghe contro il Torino in Serie A (16V, 8N), parziale in cui non ha subito goal in 17 occasioni – l’ultimo successo esterno dei granata contro i rossoneri nella competizione risale a marzo 1985, 1-0 firmato da Walter Schachner.

Convocati a sorpresa sia Zlatan Ibrahimovic che Hakan Calhanoglu, quest'ultimo sofferente a una caviglia. Leao dovrebbe comunque agire ancora da prima punta, con Brahim Diaz, Castillejo e Hauge alle proprie spalle. Out Bennacer e Saelemaekers.

Giampaolo risponde con il 3-5-2 delle ultime partite, che vede in Belotti il faro offensivo, suppportato da Verdi. Singo e Ricardo Rodriguez a tutta fascia, mentre la mediana sarà guidata da Rincon. Izzo ormai confermato titolare nel terzetto difensivo. Zaza torna tra i convocati.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Leao.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti.