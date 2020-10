Probabili formazioni Milan-Sparta Praga: niente turnover per Ibrahimovic

Il Milan scenderà in campo questa sera per un match di Europa League con lo Sparta Praga. Tra i pali toccherà ancora a Tatarusanu.

Messo alle spalle il pareggio interno di campionato contro la , il torna a concentrarsi sull’ e lo fa sapendo che ad attenderlo c’è una sfida importante che mette in palio punti che potrebbero potenzialmente rendere già in discesa il discorso qualificazione alla prossima fase del torneo: quella con lo Sparta Praga.

Gli uomini di Pioli, in virtù del successo ottenuto sul campo del , sono primi nel Gruppo H a pari merito con il a quota 3, mentre lo Sparta è ovviamente fermo a quota zero.

Il tecnico rossonero, per l’occasione non rinuncerà all’ormai consueto 4-2-3-1 e si affiderà ad un turnover solo parziale. Tra coloro che certamente non saranno della partita ci sono Gianluigi Donnarumma e Hauge che sono recentemente risultati positivi al Covid-19.

Tra i pali toccherà quindi ancora a Ciprian Tatarusanu, alla sua seconda consecutiva da titolare dopo l’esordio in campionato contro la Roma. Davanti al portiere romeno agirà una linea che dovrebbe prevedere Calabria, Kjaer, Romagnoli e Dalot. Ancora costretti ai box quindi Musacchio e Gabbia, mentre per Theo Hernandez potrebbe esserci almeno inizialmente un po’ di riposo.

In mediana potrebbe toccare al duo Tonali-Bennacer, mentre in attacco non si rinuncerà all’intoccabile Ibrahimovic. Alle spalle del campione svedese, che agirà da unica punta, dovrebbe esserci un trio composto da Castillejo, Krunic e Brahim Diaz. Out per squalifica Rebic.

Kotal si affiderà ad un modulo speculare nel quale saranno Sacek, Lischka, Celutska e Krejci a completare la linea davanti ad Heca.

Pavelka e Travnik agiranno a in mediana da frangiflutti davanti alla difesa, mentre a supporto dell’ex laziale Libor Kozak ci sarà un trio con Vindheim, Dockal e Moberg.

Le probabili formazioni di Milan-Sparta Praga:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunic, Brahim Díaz; Ibrahimovic.

SPARTA PRAGA (4-2-3-1): Heca; Sacek, Lischka, Celutska, Krejci; Pavelka, Travnik; Vindheim, Dockal, Moberg; Kozak.