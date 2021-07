Probabili formazioni Milan-Pro Sesto: senza Ibrahimovic tocca a Leão

A Milanello, la formazione di Pioli apre la nuova stagione. In campo vari pezzi grossi: da Romagnoli a Bennacer, passando per Tomori e Tonali.

La qualificazione in Champions League conquistata a maggio rappresenta già il passato. Anche perché nel frattempo qualcosa è successo: l'addio di Calhanoglu, quello di Donnarumma, l'arrivo di Giroud. Ora, spazio al futuro. Che per il Milan si apre oggi, con la prima amichevole che gli uomini di Pioli disputeranno contro la Pro Sesto.

È il solito test di apertura che apparentemente ha poco da dire. Nell'ultima stagione, la formazione di Sesto San Giovanni è arrivata diciassettesima nel girone A della Serie C. Però è pur sempre la prima uscita, un mix di curiosità e nostalgia finalmente appagata. La gara andrà pure in diretta tv sull'emittente ufficiale rossonera, anche se si disputerà a porte chiuse a Milanello.

Non ci sarà, naturalmente, Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti svedese è ancora in fase di recupero dall'infortunio al ginocchio rimediato contro la Juventus, così serio da fargli perdere gli Europei con la Svezia.

I volti noti, in ogni caso, non mancheranno di certo: da Romagnoli a Bennacer, passando per i "nuovi" - si fa per dire - Tomori e Tonali, oltre a Saelemaekers, Castillejo, Leão e non solo. Più Hauge, sempre in odore di cessione e in cerca di un posto al sole. In porta Tatarusanu. E in attacco proprio il portoghese, reduce dagli Europei Under 21.

E a proposito di volti noti, ce n'è uno anche nella Pro Sesto: Cristian Maldini. Figlio di Paolo, fratello di Daniel. Nella scorsa stagione si è consolidato nella rosa dei lombardi, giocando 18 volte in campionato. Obiettivo: far bella figura di fronte a papà.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Gabbia, Romagnoli, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Castillejo, Hauge; Leão. All. Pioli

PRO SESTO (3-5-2): Del Frate; Maldini, Caverzasi, Pecorini; Giubilato, Gualdi, Gattoni, Marchesi, Capelli; Capogna, Grandi. All. A. Filippini